Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: AnkaraHakemler: Ali Şakacı, Turgut Işık, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin 9, Udodenko 3, Bahar Öztürk 10, Talbert 12, Ecem Kazar 9, Aleyna Fatma CengizhanFenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 9, Stokes...

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Şakacı, Turgut Işık, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin 9, Udodenko 3, Bahar Öztürk 10, Talbert 12, Ecem Kazar 9, Aleyna Fatma Cengizhan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 9, Stokes 6, Sabally 10, Merve Arı, İrem Sözen, Sevgi Uzun 4, Banu Şimşek, Duygu Özen 3

1. Periyot: 13-16

Devre: 22-28

3. Periyot: 31-40

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi'ni 60-46 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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