Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil GüngörSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy 6, Sıla Şimşek 2, Fatma Dilara Azaklı 6, Kayra Güler Sağlam 6, Zeynep Sude Kara 2, Nazlı Çalışkan 2, Elif Korkut 7, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran, Ecem...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy 6, Sıla Şimşek 2, Fatma Dilara Azaklı 6, Kayra Güler Sağlam 6, Zeynep Sude Kara 2, Nazlı Çalışkan 2, Elif Korkut 7, Zeynep Sina Konuksever 6, Bilgesu Erduran, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu

BOTAŞ: Aysude Yıldıztekin 4, Bahar Çağlar 8, Sehernaz Çidal 11, Ayşe Cora 11, Büşra Akbaş 7, Fatma Bayram 5, Işılay Eğin 12, Erdenay Topçu 3, Hatice Pelin Gülçelik 10, Burcu Büyükayan 10

1. Periyot: 7- 26

Devre: 16-46

3. Periyot: 31-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 81-37 yendi.

Bu sezon ligde tek galibiyeti bulunan Samsun Canik Belediyespor, sonuncu olarak ligden düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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