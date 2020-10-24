Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
24.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:54
Salon: Adana AtatürkHakemler: Mehmet Şahin, Tunçtan Durmuşcan, Batuhan KümükoğluBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 17, Ezgi Manlacı 11, Meskonyte 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Wallace 10, Raushan Gültekin, Ladin Özel 10, Öykü Taşkın 6, Gülfer Tokatlı 2, İlknur Yıldızhan 12Samsun...
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Mehmet Şahin, Tunçtan Durmuşcan, Batuhan Kümükoğlu
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 17, Ezgi Manlacı 11, Meskonyte 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Wallace 10, Raushan Gültekin, Ladin Özel 10, Öykü Taşkın 6, Gülfer Tokatlı 2, İlknur Yıldızhan 12
Samsun Canik Belediye: Dilan Çalış 6, Madden 25, Fatma Dilara Azaklı 8, Neslihan Demir 5, Kayra Güler Sağlam 3, Nurgül Ersoy, Nazli Çalişkan, Zeynep Sude Kara, Semanur Ersoy, Elif Korkut
1. Periyot: 20-10
Devre: 38-15
3. Periyot: 66-29
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 96-47 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt