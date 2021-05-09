Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası oynanan 4 karşılaşmayla sona ererken, Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 22. ve son haftası yapılan tek maçla tamamlandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası oynanan 4 karşılaşmayla sona ererken, Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 22. ve son haftası yapılan tek maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-34
Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor: 27-26
Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 45-38
Spor Toto-Antalyaspor: 36-21
Kadınlar Süper Lig:
Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük