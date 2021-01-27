Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
27.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:16
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, 10. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, 10. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-16 tamamlandı.
Karşılaşmadan galip ayrılan ev sahibi Yalıkavakspor, namağlup unvanını korudu.
Güçlü rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle büyük sevinç yaşayan mavi beyazlılar, ligin ilk yarısını 22 puanla lider tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS