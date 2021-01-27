Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

27.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:16
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, 10. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yalıkavakspor, 10. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-16 tamamlandı.

Karşılaşmadan galip ayrılan ev sahibi Yalıkavakspor, namağlup unvanını korudu.

Güçlü rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle büyük sevinç yaşayan mavi beyazlılar, ligin ilk yarısını 22 puanla lider tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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