Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

10.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:32
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Salon: Bodrum Binnaz KarakayaHakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 5, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 6, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 15, Reyhan Kaya 2,...

Salon: Bodrum Binnaz Karakaya

Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 5, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 6, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 15, Reyhan Kaya 2, İlke Yıldız 1, Edanur Arslan 1, Kübra Yılmaz 2, Sevgi Kalyoncuoğlu

Muratpaşa Belediyespor: Öznur Özdemir (Darina Shulega, Ayşenur Şensöz), Beyzanur Türkyılmaz 1, Cansu Akalın 3, Didem Hoşgör Binboğa 7, Dönegül Bozdoğan 2, Saliha Hatun Çelik, İrem Köseler 1, Merve Özkaşıkçı, Gülsüm Güleçyüz, Zeynep Ersöz, Edanur Kılıç 6, Betül Karaarslan, Ayşenur Sormaz, Gizem Yapıcı

İlk yarı: 20-13

İki dakika cezası alanlar: İlke Yıldız (Yalıkavakspor), Cansu Akalın, Dönegül Bozdoğan, Merve Özkaşıkçı (Muratpaşa Belediyespor)

Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında Yalıkavakspor, Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yendi.

İki Türk temsilcisinin karşılaştığı eşleşmenin rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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