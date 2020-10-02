Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

02.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:59
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Yarın:

12.00 Antalyaspor-Güneysu (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)

15.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Muğla Menteşe)

5 Ekim Pazartesi:

18.00 Göztepe-İstanbul Üniversitesi (Celal Atik)

Not: Spor Toto-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

4 Ekim Pazar:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

8 Ekim Perşembe:

16.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Aksaray)

Not: Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor ve Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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