Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek
Ülkesi Nijerya'da sıtma olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyebilecek.
Ülkesi Nijerya'da yakalandığı sıtma nedeniyle hayati tehlike atlatan Henry Onyekuru'nun tedavisi devam ediyor. Galatasaray sağlık heyetinin dikkati sayesinde çabuk şekilde sağlığına kavuşan 22 yaşındaki oyuncunun bireysel çalışmalarına devam ettiği ve fizik olarak henüz hazır olmadığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın önündeki 1 Türkiye Kupası ve 2 lig maçını kaçıracak olan Onyekuru'nun 20. haftadaki Kayserispor karşılaşmasıyla beraber takımdaki yerini alması bekleniyor.
FATİH TERİM DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Galatasaray'ın ligin ilk yarısı boyunca hayal kırıklığı yaratan temposuz ve yavaş oyunu, Fatih Terim'i alternatif çözümler aramaya itmişti. Onyekuru, Sekidika, Saracchi gibi hızlı oyuncuları takıma katan Galatasaray'da Onyekuru, Fatih Terim'in bir an önce faydalanmayı beklediği bir isimdi. Sıtma engeli olmasa direkt olarak formayı alacak olan Onyekuru, hazır olduğu anda ilk 11'de forma giymeye başlayacak.
Haber Videosu: Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek
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NERDE BİR EMEKLİ, NERDE BİR MALÜL, NERDE BİR GAZİ, NERDE BİR NİYAZİ TOPLADINIZ ARDADA GELDİMİ TAMAMDIR BEYLER, DADINDAN YİNMEYECEK.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BU ADAM GÜZEL TOPÇU, KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ, BOŞ YERE PARA ALDILAR. GALATASARAYLI TARAFTARLAR Bİ NEBZE SEYİR KEYFİ ALACAK BU TOPÇUYLACevap Yaz 1 Yayından Kaldır