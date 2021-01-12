Hem Barcelona'da, Hem Real Sociedad'ta Oynamış 5 Oyuncu
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Hem Barcelona'da, Hem Real Sociedad'ta Oynamış 5 Oyuncu

12.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:18

İspanya Süper Kupası için Endülüs'e giden Barça, Real Sociedad ile Yarı Final'de karşılaşacak. Hem Barcelona hem de Real Sociedad forması giymiş beş oyuncuya sizler için derledik. Txiki Begiristain, José Mari Bakero, Claudio Bravo, Sandro Ramírez ve Antoine Griezmann'ın yer aldığı listenin tadını çıkarın.

İspanya Süper Kupası için Endülüs'e giden Barça, Real Sociedad ile Yarı Final'de karşılaşacak. Hem Barcelona hem de Real Sociedad forması giymiş beş oyuncuya sizler için derledik. Txiki Begiristain, José Mari Bakero, Claudio Bravo, Sandro Ramírez ve Antoine Griezmann'ın yer aldığı listenin tadını çıkarın.

Hem Barcelona'da, Hem Real Sociedad'ta Oynamış 5 Oyuncu

Kaynak: Dugout

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