Hem Barcelona'da, Hem Real Sociedad'ta Oynamış 5 Oyuncu

İspanya Süper Kupası için Endülüs'e giden Barça, Real Sociedad ile Yarı Final'de karşılaşacak. Hem Barcelona hem de Real Sociedad forması giymiş beş oyuncuya sizler için derledik. Txiki Begiristain, José Mari Bakero, Claudio Bravo, Sandro Ramírez ve Antoine Griezmann'ın yer aldığı listenin tadını çıkarın.