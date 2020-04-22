HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan üretecek.

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan üretecek.

HEKTAŞ açıklamasına göre, OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, nisan ayı içinde satışa sunulacak "Hek-off" ve "Hekpak" dezenfektanları ile hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacak.

HEKTAŞ'ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor.

Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, salgın sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de topyekun mücadele içinde olduğu koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen Ar-Ge süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık.

Üretilen dezenfektanlar; gliserin ve portakal esansı içeriyor. Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır. Ülkemizin, bu zor dönemi, en kısa zamanda ve en az hasarla atlatması için üzerimize düşen katkıyı sağlayacağız"

Kaynak: AA