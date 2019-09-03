HDP'den TÜSİAD'a ziyaret

03.09.2019 16:58

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Demokratik Anayasa", "Yargı Reformu" ve "Demokrasi İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde TÜSİAD'ı ziyaret etti.

Heyet, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyetiyle görüştü.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan konular arasında, Türkiye'deki ekonomik durum da yer alırken, "Demokratik Anayasa", "Yargı Reformu" ve "Demokrasi İttifakı" konusunda HDP'nin hazırladığı belgeler TÜSİAD heyetiyle paylaşıldı.

Kaynak: AA