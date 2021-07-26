Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
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Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4

Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, başkent temsilcisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, başkent temsilcisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadele Fenerbahçe'nin gollerini; 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Miha Zajc kaydetti. - İSTANBUL

Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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