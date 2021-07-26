Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 4
Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, başkent temsilcisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi.
Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, başkent temsilcisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadele Fenerbahçe'nin gollerini; 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Miha Zajc kaydetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı