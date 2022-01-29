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Hazırlık Maçı: Gaziantep FK: 1 Gjilani: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hazırlık Maçı: Gaziantep FK: 1 Gjilani: 0

Gaziantep FK, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kosova ekibi Gjilani'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Fk, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kosova ekibi Gjilani'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Fk, Antalya Kampı'ndaki hazırlık maçında Kosova temsilcisi Gjilani'yi Joao Figueiredo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma da toplam 21 futbolcuya şans verdi.

Gaziantep Fk maça, Mustafa, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Papy, Hamza, Recep, Furkan, Merkel, Joao ve Maxim 11'i ile başlarken ikinci yarıda ise, Ekrem, Oğuz, Pawel, Caulker, Cenk, Berke Ahmed, Doğan, Luka Stankovski, Borven ve Joao sahada yer aldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gaziantep FK, Antalya, Kosova, Spor, Haber

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