Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029...

IHAAW162412-EKO/09-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029...

IHAAW162412-EKO/09-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi. 09.01.2019 16: 24: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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