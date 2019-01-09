Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029...
IHAAW162412-EKO/09-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.
IHAAW162412-EKO/09-01-2019
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi. 09.01.2019 16: 24: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İHA