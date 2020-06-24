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Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum

Otobiyografisini kaleme alan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, bir gün sarı kırmızılı kulübü çalıştırmak istediğini ifade etti.

24.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:32

Galatasaray'da iz bırakan futbolcular arasında gösterilen Wesley Sneijder, kariyeri ve yaşamı ile ilgili biyografisini yazdı.

Sneijder, birçok önemli konuya değinirken teknik direktör olarak görev yapmak istediği ve bir gün Galatasaray'da görev alacağını söyledi.

"BİR GÜN GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇECEĞİM"

Hollandalı eski futbolcu, "Hayatım boyunca oyuncu temsilcileriyle çalıştım. Bu yönde kendim bir şeyler denemek istiyorum. Burada temel hedefimi ifade ediyorum, iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum. Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak" ifadelerini kaleme aldı.

Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
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