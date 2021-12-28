Başkan Özdemir: "İlçemizde 5 yıl sonunda işsizlik ve işsizliğe bağlı göç bitecek"

HAVZA, SAMSUN (İHA) - Havza Muhtarları Derneği'nin bu yılki son istişare toplantısına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "5 yıl sonunda işsizlik ve işsizliğe bağlı göç sorunu tamamen bitecek" dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar yapılan toplantılar ile dernek üyesi muhtarların bir araya gelme şansı bulduklarını belirterek, "Düzenlediğimiz bu yılın son toplantısı ile mahallelerimizde yapılan işleri değerlendireceğiz. Bu vesile ile tüm mahalle muhtarlarımızın yeni yıllarını kutlar hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu.

Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarlara Havza Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Havzamız hızlı bir şekilde büyüyor. Bu büyümeyi daha da hızlandıracak olan Havza Organize Sanayi Bölgemiz. İnşallah Havza Organize Sanayi 4 bin 500 dekar alana çıkıyor. Bunun çalışmaları devam ediyor. Havza OSB'ye yatırımcı bulmak için Kaymakamlığımız ve Havza Ticaret ve Sanayi Odamız ile diğer paydaşlarımız ile çalışmalarımıza hız verdik. Bu amaç ile il il yatırımcılarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Bizler için mesafe önemli değil. Önemli olan ilçemize yatırımcı gelmesi. İnşallah yapılan bu çalışmalar neticesinde ilçemizde 5 yıl sonunda işsizlik ve işsizliğe bağlı göç sorunu tamamen bitecek. Havza Belediyesi olarak 2022 yılı programımızı da halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaptık. Yeni yılın siz değerli muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine hayırlar getirmesini Mevla'dan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise iktidar partisinin temsilcisi olarak ilçe adına yapılacak her işe yardımcı olacaklarını vurgulayarak muhtarların yeni yıllarını kutladı. MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ise Cumhur İttifakı ortağı olarak yapılan her çalışmaya destek olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Özdemir, Kayan ve Gültekin muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. - SAMSUN