Havuzda korona skandalı! Testi pozitif olan Başkan Yalçın, organizasyonda sporculara virüs bulaştırdı

Edirne'deki organizasyona oğlu ile birlikte katılan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın, Ankara'ya dönüşte yaptırdığı test pozitif çıktı. TYF Başkanı evinde izolasyona girerken şampiyona sonrası 6 sporcuda koronavirüs olduğu belirlendi. Oğlu ile birlikte izolasyona alınan Yalçın'ın, başında olduğu TYF'nin protokollerine uymayıp organizasyona test yaptırmadan katıldığı iddia edildi.

80 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla 22-25 Nisan'da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'ne, Federasyon (TYF) Başkanı Erkan Yalçın'ın koronavirüs testi damga vurdu. Yalçın'ın, yanında getirdiği oğlu ile birlikte testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Başkan Yalçın'ın, 2 gün kaldığı Edirne'den döndükten sonra Ankara Şehir Hastanesi'nde 27 Nisan'da yapılan testi pozitif çıktı.

2020'DE DE YAKALANMIŞTI

Oğlu ile birlikte izolasyona alınan Yalçın'ın, başında olduğu TYF'nin protokollerine uymayıp organizasyona test yaptırmadan katıldığı iddia edildi. Çok sayıda kişiyle temas etmesi dikkat çeken TYF Başkanı, Ağustos 2020'de de hastalığı geçirmişti. Şampiyonanın ardından sporcu ve antrenörlere yapılan testlerde ise olimpiyata katılacak 2 milli yüzücüde Covid-19 belirlendi. Ardından bu sayı 6'ya çıktı. Bazı sporcuların ailelerinin testleri de pozitif çıktı. Bu sporcuların 10 Mayıs'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacakları belirsiz.