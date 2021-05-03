Havuzda korona skandalı! Testi pozitif olan Başkan Yalçın, organizasyonda sporculara virüs bulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuzda korona skandalı! Testi pozitif olan Başkan Yalçın, organizasyonda sporculara virüs bulaştırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Edirne'deki organizasyona oğlu ile birlikte katılan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın, Ankara'ya dönüşte yaptırdığı test pozitif çıktı. TYF Başkanı evinde izolasyona girerken şampiyona sonrası 6 sporcuda koronavirüs olduğu belirlendi. Oğlu ile birlikte izolasyona alınan Yalçın'ın, başında olduğu TYF'nin protokollerine uymayıp organizasyona test yaptırmadan katıldığı iddia edildi.

80 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla 22-25 Nisan'da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'ne, Federasyon (TYF) Başkanı Erkan Yalçın'ın koronavirüs testi damga vurdu. Yalçın'ın, yanında getirdiği oğlu ile birlikte testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Başkan Yalçın'ın, 2 gün kaldığı Edirne'den döndükten sonra Ankara Şehir Hastanesi'nde 27 Nisan'da yapılan testi pozitif çıktı.

Havuzda korona skandalı! Testi pozitif çıkıp organizasyona gelen Başkan Yalçın, sporculara virüs bulaştırdı

2020'DE DE YAKALANMIŞTI

Oğlu ile birlikte izolasyona alınan Yalçın'ın, başında olduğu TYF'nin protokollerine uymayıp organizasyona test yaptırmadan katıldığı iddia edildi. Çok sayıda kişiyle temas etmesi dikkat çeken TYF Başkanı, Ağustos 2020'de de hastalığı geçirmişti. Şampiyonanın ardından sporcu ve antrenörlere yapılan testlerde ise olimpiyata katılacak 2 milli yüzücüde Covid-19 belirlendi. Ardından bu sayı 6'ya çıktı. Bazı sporcuların ailelerinin testleri de pozitif çıktı. Bu sporcuların 10 Mayıs'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmayacakları belirsiz.

Havuzda korona skandalı! Testi pozitif olan Başkan Yalçın, organizasyonda sporculara virüs bulaştırdı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Gökhan Gönül Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Havuzda korona skandalı! Testi pozitif olan Başkan Yalçın, organizasyonda sporculara virüs bulaştırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:00:32. #1.16#

title