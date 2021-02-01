Hatayspor yönetiminden Fenerbahçe'ye ziyaret

Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig'de yarın yapılacak karşılaşma için kente gelen Fenerbahçe yönetimini ziyaret etti.

Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig'de yarın yapılacak karşılaşma için kente gelen Fenerbahçe yönetimini ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Onursal Başkan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin konakladığı otele geldi.

Burada Kulüp Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik ile görüşen Hatayspor heyeti, Fenerbahçe'yi kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda iki kulüp yöneticileri birbirlerine takımlarının formalarını hediye etti.

Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe arasında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu