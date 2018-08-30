Hatayspor Mirkan Aydın'ı Transfer Etti

Hatayspor Kulübü Sportif Direktörü Gökhan Zan, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Geçen sezon Altınordu takımında görev almış Mirkan Aydın'ı takımıza kattık. Geçen sezonda 13 gol atan oyuncumuzu yaklaşık 2 aydır izliyoruz. Kendisi de başka bir takıma transfer olmuştu ancak sonradan bizleri tercih ettiği için teşekkür ederim. Hataysporumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hatayspor'un yeni transferi Mirkan Aydın ise, "Hatayspor büyük bir camia ve hedefleri olan bir takım, o yüzden burayı tercih ettim. Sezon sonu Arabistan'daki takıma transfer olduk ancak memnun kalmadım ve sonrasında Hatayspor ile görüşmelerimiz başladı. Bugün buradayım, inşallah başarılı olacağım" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan golcü Mirkan Aydın, yeni sezon öncesi Suudi Arabistan'ın Ohod Al-Medina Kulübü'ne transferinin ardından sözleşmesini feshetmişti.