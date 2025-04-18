Hatayspor Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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HATAYSPOR KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Hatayspor Konyaspor maçı 2-1'lik eşitlikle devam ediyor.

HATAYSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Hatayspor Konyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Hatayspor Konyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

HATAYSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

HATAYSPOR KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor Konyaspor maçı Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.