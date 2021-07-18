Hatayspor ile anlaşan Onur Ergün'den İstanbulspor'a veda
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Hatayspor ile anlaşan Onur Ergün'den İstanbulspor'a veda

Hatayspor ile anlaşan Onur Ergün'den İstanbulspor'a veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan ve sağlık kontörlerinin ardından resmi imza atacak olan İstanbulspor'un kaptanı Onur Ergün, sarı siyahlı kulübe veda etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan ve sağlık kontörlerinin ardından resmi imza atacak olan İstanbulspor'un kaptanı Onur Ergün, sarı siyahlı kulübe veda etti. 

İstanbulspor ile 2 şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüne şu sözlerle veda etti: "Sevgili İstanbulspor ailem; 8 yıldır onurla, gururla ve sevgi ile taşıdığım formamdan ayrılacak olmanın burukluğu ile kariyerimde en büyük hayallerimden birine kavuşmuş olmanın heyecanını bir arada yaşıyorum.  Bir çocuk olarak girdiğim bu kapıdan 5 yıl takım kaptanlığını yapmış, bu kulübü saha içinde ve saha dışında her zaman tutkuyla kalbimde taşımış biri olarak çıkıyorum. İstanbulspor'un bana kattığı şeyler paha biçilemez. Sayısız ilklerime, sayısız anlarıma ve sayısız güzelliklere eşlik ettiğiniz için minnettarım. Başta bu kulübe girmeme vesile olan rahmetli Ömer Sarıalioğlu'na, desteğini ve güvenini her zaman arkamda hissettiğim Başkanımız Ecmel Sarıalioğlu ve ailesine, bu zamana kadar çalıştığım tüm hocalarıma, iyi günde ve kötü günde takım olmayı hiç bir zaman bırakmayıp, saha içinde beraber mücadele edip ter döktüğümüz tüm takım arkadaşlarıma, tüm kahrımızı çeken fedakar İstanbulspor personeline ve desteğini hiç bir zaman bizden esirgemeyen değerli İstanbulspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum.  Yaşam yolculuğumda bir süreliğine ayrılmış olsak da bir gün yeniden yollarımızın kesişeceğini biliyorum. Bu süre zarfında gerçek emeğin mutlaka hakkettiği yeri bulacağına emin olarak başarılarınız devamını tüm kalbimle diliyorum.  İyi ki yolumdan geçtiniz, iyi ki yolunuzdan geçtim… Sonsuz sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın!"

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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