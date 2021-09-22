Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, Hatayspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-0 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.

DIOUF ŞOV YAPTI

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 78. dakikalarda Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'da Beykan Şimşek, 74. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Hatayspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 13 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Göztepe ise 5 puanla 16. sırada yer buldu.

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