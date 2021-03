Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Aaron Boupendza için Hatayspor cephesinden ses getirecek bir yorum geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Boupendza yerine İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek hata yaptığını söyleyerek, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe'ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder" dedi.