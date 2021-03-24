Hatayspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak çıkış: Aaron Boupendza 3 tane İrfan Can eder

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Aaron Boupendza için Hatayspor cephesinden ses getirecek bir yorum geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Boupendza yerine İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek hata yaptığını söyleyerek, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe'ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder" dedi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin devre arasında Boupendza yerine Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek hata yaptığını söyledi. Samatta, Ademi ve Cisse'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, devre arasında Boupendza için Hatayspor'un kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

"FENERBAHÇE HATA YAPTI"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sarı-lacivertlilerin ocak ayında Boupendza için harcayacağı parayı İrfan Can Kahveci'ye vererek hata yaptığını iddia etti.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı.

"BOUPENDZA SAKATLIĞI DOLAYISIYLA ÇEKİLDİ, İKİ HAFTADIR GOL ATAMIYORUZ"

Hürriyet'e konuşan Vardı, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe'ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor" ifadelerini kullandı.