Haberler » Spor » Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı - Spor

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, Bayram Toysal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

17.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:08
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, Bayram Toysal'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan, başkanvekili Aydın Toksöz, yönetim kurulu üyesi Selçuk Akıllı katıldı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler