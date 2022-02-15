Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

title