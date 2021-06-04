Hatayspor, Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol bek Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol bek Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giydiği anımsatıldı.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli