Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi

Fenerbahçe, Boupendza transferi için girişimlerini sürdürüyor. Hatayspor, Gabonlu yıldızı için sarı-lacivertli takıma kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Bu miktarı karşılaması mümkün olmayan Fenerbahçe, transferi daha makul bir bonservis ve birkaç futbolcusunu takasta kullanarak bitirmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza için Fenerbahçe tüm şartları zorluyor. Hatayspor'un 12 milyon euroluk bonservis talebini daha makul düzeylere çekmeye çalışan sarı-lacivertli kulüp, birkaç oyuncusunu da takasta kullanmayı planlıyor.

FENERBAHÇE BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO BANDINA İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Sporx'in haberine göre; Hatayspor, Boupendza'nın bonservis bedelini 12 milyon euro olarak ve bir sonraki satıştan %25 pay belirlerken; Fenerbahçe yönetimi yapılan son görüşmede bu bedelin karşılanmasının mümkün olmadığını iletti. Hatayspor'dan bonservis bedeli indirimi ve takasa yanaşmasını bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, bonservis bedelinin 6 milyon euro bandına inmemesi ve takas tekliflerinin kabul edilmemesi durumunda bu transfer sürecini kapatacak.