Hatayaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti ve Finale Yükseldi

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, 0-0'ın rövanşında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Hatayspor'a finali getiren golleri 60. dakikada Selim Ilgaz, 65. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+6. dakikada Mirkan Aydın kaydetti. Adana Demirspor'un golleri 30. dakikada Berk Yıldız ve 90+3. dakikada Adil Demirbağ'dan geldi.

HATAYSPOR'UN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçta Hatayspor'un 51 ve 63. dakikalarda attığı 2 gol, VAR kararı sonrası iptal edildi. Karşılaşma sonunda konuşan Hataysporlu Akın, "Devre arasına girerken takımı ayağa kaldırmaya çalıştım, Galatasaray maçında da bir benzeri olmuştu, geriye düştük ama çevirmeye başardık. Çok kötü bir gol yedim ama Hatay halkı bana inanmış, güvenmiş ve beni ayağa kaldırdı." dedi.