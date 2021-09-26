Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı - Haberler Spor
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Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

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Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'la karşılaştı. Maçın ilk yarısında Kim Min-Jae'nin tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kim Min-Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'la karşılaştığı maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 futbol programında yorumladı.

"ÇOK DOĞRU VE İSABETLİ BİR TRANSFER"

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen; Fenerbahçeli Kim Min-Jae hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, "Kim Min-Jae, tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Çalım yemiyor ve topla da inanılmaz hızlı. Rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer " dedi.

"BENİM GÖRDÜĞÜM AÇIDAN PENALTI"

Karşılaşmanın ilk yarısında Kim Min-Jae'nin ceza sahası içindeki pozisyonu büyük tartışma yaratırken Rıdvan Dilmen, o pozisyona ilişkin de düşüncelerini paylaştı. Pozisyonu gördüğü açıdan penaltı olarak değerlendirdiğini belirten Dilmen, "Kim Min-Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum. Şöyle bir tez söylenebilir: Destek eline gelirse verilmez diye. Yavaş yavaş oynattım eli de yere gelmeden önce topla buluşuyor. Benim gördüğüm açıdan penaltı" ifadelerini kullandı.

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Haber: Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı - Haberler Spor
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