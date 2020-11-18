Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 8, Kübra İmren Siyahdemir 10, İdal Yavuz, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 16, Gamze Güzel 5, Prince 31, Abdelkader 24, Gueye 13, Meryem AlırSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 17, Madden...
Salon: Antakya
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir, Seda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 8, Kübra İmren Siyahdemir 10, İdal Yavuz, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 16, Gamze Güzel 5, Prince 31, Abdelkader 24, Gueye 13, Meryem Alır
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 17, Madden 33, Nazlı Çalışkan 12, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever 1, Sıla Şimşek 4, Bilgesu Erduran, Elif Korkut, Kayra Güler Sağlam 1, Zeynep Sude Kara
1. Periyot: 37-15
Devre: 66-34
3. Periyot: 98-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 121-70 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş