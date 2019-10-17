HasTavuk üretim tesislerinin kapılarını Japonya Başkonsolosluğuna açtı

17.10.2019 18:44

HasTavuk firması örnek üretim tesislerinin kapılarını Japonya Başkonsolosluğu yetkililerine açtı. Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve beraberindeki heyet tesislerde memnuniyetlerini dile getirdi.



Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve konsolosluk ekonomi bölümü yetkilisi Kazuyoshi Kurihara ve beraberindeki yetkilileri HasTavuk şirket kurucu ortağı ve onursal başkanı İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yılmaz ve Şirket Genel Müdürü Şahin Aydemir karşıladı. Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Türkiye'nin gıda konusunda her geçen gün geliştiğini, özellikle tavukçulukta Türkiye'nin, üretim ve kalite açısından sayılı ülkeler arasına girdiğini, dünyaya örnek başarılı işletmelerin varlığından memnuniyet duyduğunu belirtti.



HasTavuk Onursal Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz "Japonya'yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Yılmaz, Japon halkı için bu felaketin bir daha tekrarlanmamasını ümit ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türkiye-Japonya dostluğunu pekiştirmek için adına günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ihlamur fidanlarının ilk çiçekleri Japonya Başkonsolosluğuna gönderilecek. - BURSA

Kaynak: İHA