Hasan Yıldırım'a 'Yılın Sanayicisi Ödülü' - Haberler Ekonomi
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Hasan Yıldırım'a 'Yılın Sanayicisi Ödülü'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hasan Yıldırım'a 'Yılın Sanayicisi Ödülü'

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) plastik boru üretimi faaliyetlerini sürdüren Yılbor Boru Yönetim Kurulu Gyesi Hasan Yıldırım'a. "Yılın Sanayicisi Ödülü" verildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) plastik boru üretimi faaliyetlerini sürdüren Yılbor Boru Yönetim Kurulu Gyesi Hasan Yıldırım'a. "Yılın Sanayicisi Ödülü" verildi.

Mersin'de ikincisi düzenlenen Rota Business İş ve Ekonomi Ödülleri sahiplerini bulurken, Yılbor Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım'a Yılın Sanayicisi Ödülü verildi. Yıldırım, ödülünü Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun elinden aldı.

Yılın sanayicisi ödülünü almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Seçici kurul tarafından böyle bir ödüle layık görülmek bizleri son derece mutlu etti. Yılbor Boru olarak Mersin'e ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mersin giderek gelişen ve büyüyen bir kent. Özellikle yeni organize sanayi bölgelerinin Mersin'e kazandırılması ile Mersin'in üretim potansiyeli daha da verimli hale geldi. Ben de Mersinli bir sanayici olarak bu anlamlı gecede ödül almaktan oldukça mutluyum. Gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MERSİN

Hasan Yıldırım'a 'Yılın Sanayicisi Ödülü'

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Haber: Hasan Yıldırım'a 'Yılın Sanayicisi Ödülü' - Haberler Ekonomi
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