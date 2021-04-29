Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü

Sarı-Lacivertliler'de ilk yarıda hatalı paslar atan Mesut Özil'e Harun Tekin'den sitem geldi. Mesut'a doğru göndermek istediği topu dışarı yollayan Harun'a takım arkadaşı, "Harun artık vur ileri gitsin ya" şeklinde serzenişte bulundu. Caner Erkin de duran topta 5 kişilik baraj kurduran arkadaşına, "Oğlum kimse yok ki ceza sahasında" diye bağırdı. Emre Belözoğlu da Gökhan'ın kırmızı gördüğü pozisyonda Harun'a, "Çıkmalıydın" sitemini yaptı.

Geçen hafta Kasımpaşa ve ondan önceki hafta Başakşehir maçında penaltı yaptıran kaleci Harun Tekin, Alanya maçında arkadaşlarının sitemlerine maruz kaldı. İlk yarıda takım müsait durumdayken zor durumdaki Mesut'a pas atan kaleci Harun'a takım arkadaşı, "Harun artık vur ileri gitsin ya!" şeklinde bir tepki kaldı.Emre Belözoğlu da Gökhan'ın kırmızı gördüğü pozisyonda Harun'a, "Çıkmalıydın" sitemini yaptı.

"KİMSE YOK Kİ"

Harun serbest vuruşta ise arkadaşlarından 5 kişilik baraj kurmasını istedi. Caner de buna tepki gösterdi. Caner, "Oğlum ceza sahasında kimse yok ki" diye bir sesleniş yaptı.