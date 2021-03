HARD Coin nedir? Güncel Avalanche (HARD) Coin yorum ve grafiği

HARD Protocol bugünkü fiyatı ₺20,14 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺411.652.649 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #279, piyasa değeri ₺1.028.008.134 TRY. Dolaşımdaki arz 51.041.667 HARD coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

HARD COİN NEDİR?

HARD Protokolü, Kava üzerine inşa edilmiş, zincirler arası varlıkların ödünç verilmesini ve borçlanmasını sağlayan merkezi olmayan bir para piyasasıdır. HARD Protokolü, BTC, XRP, BNB, BUSD ve USDX için arz yönlü mevduatları destekler. Platform, desteklenen varlıklar için aşırı teminatlı borçlanmaya izin verecek.

Ödül olarak dağıtılan tüm HARD jetonları akıllı bir sözleşme ile kilitlenir. Daha uzun hak kazanma programlarına sahip HARD jetonlarını talep eden kullanıcılar daha fazla jeton alacak. Jeton kullanımları için kesin seçenekler yönetim oylamasına tabidir. HARD jetonu, platformun yerel yönetim belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir: - Likidite madenciliği ödülleri: HARD jetonu, desteklenen varlıkları yatıran ve/ veya ödünç alan kullanıcılara ödüllendirilir. - Yönetim oylaması: HARD token sahipleri, platform yönetişim oylamasına katılabilir ve HARD ödülleri kazanabilir.