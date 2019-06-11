İBB hangi aracın hangi köprüyü kullanacağına dair grafik yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), boğaz köprülerinden geçen araçlarla ilgili düzenleme yaptı. Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi üzerine hazırlanan düzenleme 31 Mayıs'ta duyuruldu.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK ARAÇLAR

UKOME'nin aldığı karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek. Azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan Panelvan kamyonetler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK ARAÇLAR

Birinci sınıf araçlar ile kamyon ve otobüslerin dışındaki 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, karavan, ticari olarak 100 kilometreye kadar şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan D4 yetki belgeli araçlar, toplu taşıma araçları, Karayolları Genel Müdürlüğünden izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi makam hizmet araçları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise her türlü motorlu araç geçebilecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türlerini şimdi de grafik olarak yayınladı. İşte köprülerden geçiş yapabilecek örnek araçlar: