Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL

02.10.2019 14:38

Trabzon'da bu sezon ilk kez bu kadar çok olan hamsi hem vatandaşı hem de balıkçıyı memnun etti. Yaklaşık 10 gün önce kilosu 25 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda 3 kilosu 10 TL'den satılıyor.

Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 5-6 yıldır da ilk kez fiyatının bu kadar düştüğünü söyledi. Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ediyor.

"BOL OLUNCA FİYATTA DÜŞTÜ"

Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirtti. Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllarda hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamut pek olmayınca hamsi bol oldu. Dolayısıyla bol olunca fiyatta düştü. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün 3 kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur" dedi.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Esnaflardan Yakup Bektaşoğlu da yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arasında değiştiğini belirterek "Bugün çok güzel hamsiler geldi. Trabzon, Sinop hamsisi tezgahlarda yerini almış durumda. Yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arası değişiyor. Sinop hamsisi ise 12,5-15 TL arasında değişiyor. Mezgit 7,5 TL'den 20 TL kadar var. Balık fiyatları bugün itibariyle düştü diyebiliriz. Bir hafta önce fiyat daha yüksekti. İnşallah fiyatlar daha da düşecek" diye konuştu

"BU SENE İNŞALLAH BOL BOL YİYECEĞİZ"

Ali Rıza Yeşilyurt adlı vatandaşta fiyattan çok memnun olduklarını ifade ederek "Bu sene fiyattan çok memnunuz. Geçen sene doğru dürüst hamsi yiyemedik. Geçen sene palamut daha boldu, bu sene ise hamsi daha bol. Hamsinin son 5-6 yıldır bu kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. Zaten son 3-4 yıl hamsi yiyemedik. Bu sene inşallah bol bol yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon hamsinin 3 kilosu 10 TL ile kilosu 15 TL arasında değişirken, mezgit 5-20, istavrit 10-15 barbun 30-40 TL'den satılıyor.

Kaynak: İHA