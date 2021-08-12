Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü
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Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düşerek 39. sıraya geriledi. Öte yandan Belçika zirvedeki yerini korudu.

Türkiye, EURO 2020'de sergilediği içler acısı performansın ardından FIFA'nın açıkladığı dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü. Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürürken Fransa ile Brezilya yer değiştirdi.

EN BÜYÜK ÇIKIŞI KATAR KAYDETTİ

2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı. EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi. İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı. En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

  1. Belçika - 1822
  2. Brezilya - 1798
  3. Fransa - 1762
  4. İngiltere - 1753
  5. İtalya - 1745
  6. Arjantin - 1714
  7. İspanya - 1680
  8. Portekiz - 1662
  9. Meksika - 1658
  10. ABD - 1648
Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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