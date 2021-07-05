Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor
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Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor

Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okulları farklı branşlarda başlıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okulları farklı branşlarda başlıyor.

Kültür ve İşleri Müdürlüğü, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların yaz aylarında vakit geçirmeleri için yaz spor okullarını açıyor. Gençleri spora kazandırmak, spor alışkanlığı kazanmaları amacıyla yaz spor okullarında, masa tenisi, badminton, basketbol, yüzme, voleybol, tekwando, branşlarında eğitimler verilecek. Tüm branşlarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklar yer alırken, tüm branşlar için sağlık raporu gerektiği bildirildi. Kurslar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Sabiha Özlek Spor Salonu, Devteyşti Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde verilecek. Kayıtlar kursların olduğu binalarda yapıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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