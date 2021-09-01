Halil Dervişoğlu: Elimden gelenin fazlasını vereceğim
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Halil Dervişoğlu: Elimden gelenin fazlasını vereceğim

Halil Dervişoğlu: Elimden gelenin fazlasını vereceğim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile sözon sonuna kadar sözleşme imzalayan Halil Dervişoğlu, "Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz.

Galatasaray ile sözon sonuna kadar sözleşme imzalayan Halil Dervişoğlu, "Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim" dedi.

21 yaşındaki milli futbolcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu'na konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle;"Geçen seneki takım arkadaşlarımla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor. İnşallah iyiye doğru gider.

Sağ olsunlar sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Çok güzel bir şey böyle büyük bir camiadan böyle sevgi almak. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk biliyorsunuz. Bu sene taraftarın önünde çıkacağız maçlara. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar koyacağız ortaya. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım'da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Halil Dervişoğlu: Elimden gelenin fazlasını vereceğim - Haberler Spor
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