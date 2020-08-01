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Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi

Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi Avukat, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren emsal teşkil edecek bir davayı kazandı Fahri trafik müşaviri ceza yazdı, peşini bırakmadı, itiraz edip cezayı iptal ettirdi Bursa'da telefonla konuşmadığı halde fahri trafik müşavirinin yazdığı...

01.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:17

Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi

Avukat, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren emsal teşkil edecek bir davayı kazandı

Fahri trafik müşaviri ceza yazdı, peşini bırakmadı, itiraz edip cezayı iptal ettirdi

BURSA - Bursa'da telefonla konuşmadığı halde fahri trafik müşavirinin yazdığı cezanın peşini bırakmayan avukat, emsal bir karar çıkmasını sağladı.

Uzun yıllardır avukatlık yapan Emirhan Derdiman, tarafına gelen bir cezayla büyük şaşkınlık yaşadı. Bu zamana kadar hiç gitmediği bir adreste bir fahri trafik müşaviri tarafından araçta telefonla konuştuğu gerekçesiyle 288 lira ceza yazıldığını öğrendi. Aracında blue tooth özelliği olduğu için hiç kulağına telefon götürüp konuşmayan avukat, yazılan cezanın haksız olduğunu, fahri trafik müşavirinin cezaya konu olan olayı fotoğraf ve görüntüyle belgelemediğini belirterek, itiraz davası açtı. Avukatın açtığı dava 4 ay sonra sonuca bağlanırken, ceza iptal edildi. Kazandığı davanın emsal teşkil edeceğini belirten avukat, bu şekilde keyfi cezaların iptal edilebileceğini belirtti.

Hiç geçmediği yolda araç içinde telefonla görüştüğü için ceza yazıldığını ifade eden Avukat Emirhan Derdiman, "2020 yıl Mart ayında tarafıma fahri trafik müfettişi tarafından bir ceza kesilmişti. 25 Marta tebligat aldım. Trafikte seyir halindeyken telefon kullandığım gerekçesiyle 288 lira idari ceza kesilmiş, ancak böyle bir durum söz konusu değildi. Usulüne uygun olarak sulh ceza hakimliğinde itiraz ettik. 4 ayda karar verildi. İtirazlarımız yerinde cezanın kaldırılmasına karar verildi. Bizim burada yapmış olduğumuz önemli savunma, diğer bir çok kişiye de tavsiye edebileceğimiz bir husus. Fahri trafik müfettişinin kesmiş olduğu ceza tutanağında içeriğinin tam olarak belirlenememesi, fotoğraf ve video kaydıyla bir delilin olmaması durumunda, bu işin keyfiyete yol açacağı göz önünde bulundurularak, cezamız iptal edildi. Bu şekilde bir cezaya muhatap olan vatandaşlara tavsiyemiz, usulüne uygun olarak süresinde sulh ceza hakimliğine itiraz etsinler" dedi.

Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi

Kaynak: İHA

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