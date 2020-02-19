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Hakan Ünsal'ın acı günü

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan'ın Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.

19.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:54
Hakan Ünsal'ın acı günü

ve 'ın eski futbolcusu Hakan'ın Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal vefat etti.


Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal'ın cenaze namazı İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami'nde öğle namazının ardından kılındı. Hakan Ünsal'ı bu acı gününde eski futbolcu arkadaşları, camiasından önemli isimler ile akrabaları yalnız bırakmadı. Ünsal namaz öncesinde taziyeleri kabul etti.


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Kaynak: İHA
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