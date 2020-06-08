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Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Bundesliga takımlarından Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

08.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:33

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04'e transfer oldu.

Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

SOL BEK, KANAT, ORTA SAHA

17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

KARDEŞİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Alman basını, Kerim Çalhanoğlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 Takımı'nda forma giyen kardeşi Turan Çalhanoğlu'nun da gelecek vadettiğini ve ilerleyen yıllarda önemli bir takıma transfer olabileceğini duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor Manşet

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