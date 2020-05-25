Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu bir takımın olduğunu ancak bu takımın ismini açıklamayacağını söyledi.

İtalya'nın dev kulübü Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020 ve takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk olan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

"Takımımızda çok eksik vardı. Cenk Tosun, Merih Demiral, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Dorukhan Toköz gibi isimler sakattı. Eğer turnuva oynansaydı onlar olmayabilirdi. Bu yüzden EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim. Artık hepsinin geri dönme şansı var. Milli Takım'daki ortam çok güzel. Kadromuzda tecrübeli isimlerle birlikte çok genç oyuncular var. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Maçlara çıkmadan önce rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendimizi büyük takımlara karşı da kanıtladık. Onlara kafa tutabileceğimize inanıyorum."

"IBRAHIMOVIC'İN TUTTUĞU BİR TÜRK TAKIMI VAR"

"Zlatan Ibrahimovic ile aramız çok iyi. Bana sahip çıkıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyoruz. Dışarıdan görüldüğü gibi egolu bir insan değil. Sahadaki görüntüsü çok normal. Çünkü çok hırslı bir oyuncu ama saha dışında çok sempatik ve kalbi temiz bir insan. Aynı zamanda Türkleri çok seviyor. Tuttuğu bir Türk takımı da var, ama söylemem."