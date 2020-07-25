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Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı

Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 11 gole katkıda bulunan ve takımdan ayrılmak istediğini öne sürülen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, söz konusu ayrılık iddialarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla yanıt verip "Bugün gazetelerde çok yalan haber var" dedi.

Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı
25.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:32

Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basını, milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Milano ekibinden ayrılmayı düşündüğünü yazdı. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımıyla bu haberleri yalanladı.

Çalhanoğlu, Instagram'da paylaştığı hikayede "Bugün gazetelerde çok yalan haber var" sözlerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı

BUNDESLIGA İDDİASI

Çizme'nin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre 26 yaşındaki sol açık, Milan ile kontratını yenilemeye yanaşmazken Bundesliga'ya geri dönmeyi kafasına koydu. Haberde oyuncunun yeni rotasının ise RB Leipzig ve Hertha Berlin olabileceği ifade edilmişti.

DEĞERİ 14.5 MİLYON EURO

Transfer dedikodularında bolca yer alan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 14,5 milyon euro civarlarında gösteriliyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜ DE YALANLADI

İtalyan basınında çıkan ayrılık iddialarına bir yalanlamada Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den geldi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusu hakkındaki sorulara "Çalhanoğlu harika bir oyuncu ve bizimle devam etmek istiyor" şeklinde yanıt verdi.

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