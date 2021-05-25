Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim
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Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Galatasaray'da forma giymek isteyeceğini söyledi. Rangers'ta oynayan Rumen futbolcu, "Galatasaray'a gitmek isterim. Sevdiğim bir kulüp ve küçükken orada büyüdüm. Doğduğum yer orası. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama Rangers'a bağlıyım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Rumen basınına verdiği demeçte Galatasaray ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEVDİĞİM BİR KULÜP, ORADA BÜYÜDÜM"

Ianis Hagi açıklamasında Türkiye'de doğduğunu ve Galatasaray'a gitmek isteyeceğini söyleyerek, "Galatasaray'a gitmek isterim. Sevdiğim bir kulüp ve küçükken orada büyüdüm. Doğduğum yer orası. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama Rangers'a bağlıyım" diye konuştu. Türkiye'den 3 yaşında ayrıldığını belirten Ianis, "İstanbul'dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım. Sonra babam teknik direktör olduğunda tekrar orada bulundum. Evet ve hayır gibi çok az Türkçe kelime biliyorum" sözlerini kullandı.

"GELECEĞİM EMİN ELLERDE"

Geleceği ile ilgili bir kararı olmadığını belirten Ianis, "Kariyerimle ilgili bir planımız var ancak bu konu temsilcilerim tarafından takip ediliyor. Geleceğim bu anlamda emin ellerde. Ben sahada iyi performans sergilediğim sürece her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SAĞLAM BİR KARİYER PLANLAMAM VAR"

Rumen basını Ianis Hagi'ye Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu yazdı. Kendisine ilgisi olan kulüpler ile ilgili de konuşan Ianis Hagi, "Şu anda tatildeyim. Milli takıma muhtemelen gideceğim. Rangers'ın oyuncusuyum ve çok iyi bir sezon geçirdik. Beni de takım arkadaşlarımı da izlemeleri çok normal. Bir kaç hafta daha tatilde olacağım ve sonrasına bakacağız. Benim sağlam bir kariyer planlamam var" dedi. Bu sezon toplam 45 maçta 2784 dakika görev yapan Ianis Hagi, 8 gol atıp 15 asistle ligi şampiyon tamamlaya Rangers'a katkı sağladı.

Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim
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