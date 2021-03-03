Hagi mi Alex mi anket sonucu ne? Hagi – Alex anketinde sonuç ne çıktı?

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı. Peki, Hagi – Alex anketinde sonuç ne çıktı? Hagi mi Alex mi anket sonucu ne?

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı. Anket hakkında Hagi mi Alex mi anket sonucu ne ve Hagi – Alex anketinde sonuç ne çıktı konuları araştırıldı.

HAGİ Mİ ALEX Mİ ANKET SONUCU NE?

FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

604, 305 oyun kullanıldığı ankette Alex yüzde 55,9, Hagi ise yüzde 44, 1oy aldı.