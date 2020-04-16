Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların cuma ve pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk olarak geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına pazarcı esnafının hazırlıksız yakalandığını söyledi. Karaca bu nedenle birçok pazarcı esnafının ürünlerinin çürüyüp çöpe gittiğini ifade etti.

Bu hafta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirteren Karaca, "Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık. Sokağa çıkma yasakları bu şekilde devam ettiği sürece pazarların günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem halkımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak. Ayrıca meyve sebze almak isteyen vatandaşımız için marketlerin dışında bir alternatif sunmuş olacağız" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ HİJYEN KONUSUNDA RAHAT OLSUN"

Geçen hafta yasak öncesi yaşanan yoğunluğun insanların sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Karaca, bu hafta sonu benzer bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi. Karaca, pazarcı esnafının hijyen konusunda çok dikkatli davrandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bütün pazarcı esnafımız maske ve eldiven kullanıyor. Bu konuda hiçbir esnafa ayrıcalık yoktur. Zaten denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımız bu kurala uymayan esnafımızı şikayet etsinler. Ayrıca pazarlar için belirlenen iki esnaf arasındaki mesafe gibi kurallara da herkes uyuyor. Pazarlarda seçme işlemi yapılmıyor. Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsun."