Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş uzun süredir renklerine bağlamak için temaslarını sürdürdüğü Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı. Hafta içi İstanbul'a gelecek olan milli futbolcu, siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacak.

Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf'la sözleşme yenilemeyen Kenan Karaman, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcuyla 3 yıllık mukavele imzalayacak.

RESMİ İMZALAR ATILIYOR

Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.