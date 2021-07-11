Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş uzun süredir renklerine bağlamak için temaslarını sürdürdüğü Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı. Hafta içi İstanbul'a gelecek olan milli futbolcu, siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacak.

Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf'la sözleşme yenilemeyen Kenan Karaman, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcuyla 3 yıllık mukavele imzalayacak.

RESMİ İMZALAR ATILIYOR

Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.

Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
Haber Yorumları (1)
VEYSEL : Futbolun içine siyasi iktidar ve demirören müdahale ettiği sürece milli takımdan başarı beklemeyin.Sil baştan hepsi gittiği zaman başarılar gelir ve maçlar keyifle izlenir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:36:54. #1.14#

title