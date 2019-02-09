Hacısalihoğlu: "Trabzonlu Firmalar E-ticarette Daha Fazla Yer Almalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin e-ticaret kapasitesinin her geçen gün arttığını belirterek "Trabzonlu firmaların da e-ticaret ve e-ihracatta etkin biçimde yer almasını arzu ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de e-ticaret pazarının büyümeye devam ettiğini hatırlattı. Hacısalihoğlu "2016 yılında 30,8 milyar lira olan e-ticaretimiz, 2017 yılında yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar liraya yükseldi. Türkiye'de ayrıca 2016 yılında toplam ticaretin yüzde 3,5'i e-ticaret yoluyla yapılırken, 2017 yılında bu rakam yüzde 4,1'e yükseldi. Yine de dünya ülkelerine göre e-ticarette daha yolun başında sayılabiliriz. Çin'de e-ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 20'yi geçmiş durumda. Bu rakam İngiltere'de yüzde 15,7, ABD'de yüzde 11,8, Almanya'da yüzde 9,1 seviyelerinde" dedi.

Trabzon'daki firmaların e-ticaret ve e-ihracat kapasitelerini artırmayı çok önemsediklerini ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, açıklamaları şöyle sürdürdü:

"Son 2 yılda verdiğimiz e-ticaret eğitimlerinden 2 bin 386 kişi yararlandı. Pazar yeri dediğimiz e-ticaret sitelerine üye olan satıcı sayısı bin 700'e, kenti e-ticaret sitesine sahip olan firma sayımız ise 250'ye ulaştı. Bu rakamlar aslında Trabzon'un e-ticaret yapma hevesini ve kararlılığını da ortaya koyuyor. Bizim amacımız hem bu rakamları artırmak hem de Trabzon'daki kişilerin ve firmaların e-ticarette kalıcı olmasını sağlamak. Özellikle TOBB'un da katkılarıyla son iki ayda yoğun bir şekilde e-ticaret ve e-ihracatla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklere katılan uzmanlar da Trabzon'un e-ticaretteki kapasitesini ve çalışmalarının gelecek için umut verici olduğunu dile getirdi."

Başkan Hacısalihoğlu, e-ticaret konusunda etkinliklere devam edeceklerini belirterek "TTSO'da yer alan uzmanlarımız firmalarımıza e-ticaret konusunda her türlü yardımı ve danışmanlığı yapmaya hazır. Zaten e-ticaret kapasitesine sahip firmaları da ziyaret ederek bu konuları dile getiriyorlar. Ayrıca özellikle Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü gibi yerlerde eğitim alan kadınları e-ticaret ekosistemi içine çekmek için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Genel ve sektörel e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerimiz de devam edecek. Günümüz ticaretinde dışa açılım çok önemli. Dışa açılımın en kısa ve etkili yolu da e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA