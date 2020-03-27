Hacısalihoğlu: İş dünyası bu dönemi atlatmak için desteklerden yararlanmalı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet kurumları ile kamu ve bazı özel bankaların destek paketleri açıkladıklarını belirterek, "İş dünyası bu dönemi atlatmak için mutlaka destek paketlerinden yararlanmalıdır" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet kurumları ile kamu ve bazı özel bankaların destek paketleri açıkladıklarını belirterek, "İş dünyası bu dönemi atlatmak için mutlaka destek paketlerinden yararlanmalıdır" dedi. Kaynak: Dunya.com